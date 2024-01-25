Нацбанк не решился дальше снижать ставку

Сегодня, в четверг 25 января, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 15% годовых.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 15% действует с 15 декабря 2023 года. До этого Нацбанк 4 раза подряд снижал учетную ставку: в июле прошлого года – с 25 до 22% годовых; в сентябре – с 22 до 20% годовых; в октябре – с 20 до 16% годовых и, наконец, в декабре 2023 года – с 16 до 15% годовых.

В НБУ подумывают над дальнейшим снижением учетной ставки во второй половине 2024 года. Решение будет приниматься в зависимости от динамики инфляции, состояния валютного рынка, ритмичности поступления в Украину международной помощи и прочих факторов.

Согласно базовому сценарию НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долларов США в виде внешних кредитов и грантов. По мере улучшения положения дел в стране (прежде всего, снижения активности боевых действий) Украина планирует восстанавливать способность самостоятельного финансирования собственных потребностей. Поэтому предполагается снижение объемов внешнего финансирования (до 25 млрд долларов США в 2025 году и 12 млрд долларов США в 2026 году).

Сейчас же, как отметил Пышный, важно сохранить привлекательность гривневых инструментов. Учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ посчитал целесообразным сохранить учетную ставку неизменной. Это, по мнению специалистов Нацбанка, позволить удержать привлекательность гривневых инструментов (прежде всего, депозитов для физлиц – Ред.), что в свою очередь будет ограничивать спрос на валютном рынке и содействовать обеспечению курсовой стойкости.

Нацбанк сохранит активное присутствие на валютном рынке и будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания в пределах режима «управляемой курсовой гибкости».

Для населения все вышесказанное означает следующее: