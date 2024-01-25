Нацбанк не наважився далі знижувати ставку

Сьогодні, у четвер 25 січня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 15% річних.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 15% діє з 15 грудня 2023 року. До цього Нацбанк 4 рази поспіль знижував облікову ставку: у липні минулого року – з 25 до 22% річних; у вересні – з 22 до 20% річних; у жовтні – з 20 до 16% річних та, нарешті, у грудні 2023 року – з 16 до 15% річних.

У НБУ подумують над подальшим зниженням облікової ставки у другій половині 2024 року. Рішення прийматиметься залежно від динаміки інфляції, стану валютного ринку, ритмічності надходження в Україну міжнародної допомоги та інших факторів.

Згідно з базовим сценарієм НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів США у вигляді зовнішніх кредитів та грантів. У міру покращення стану справ у країні (передусім зниження активності бойових дій) Україна планує відновлювати здатність самостійного фінансування власних потреб. Тому передбачається зниження обсягів зовнішнього фінансування (до 25 млрд доларів США у 2025 році та 12 млрд доларів США у 2026 році).

Нині ж, як зазначив Пишний, важливо зберегти привабливість гривневих інструментів. Враховуючи очікуване прискорення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважав за доцільне зберегти облікову ставку незмінною. Це, на думку фахівців Нацбанку, дозволити утримати привабливість гривневих інструментів (насамперед депозитів для фізосіб – Ред.), що своєю чергою обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме забезпеченню курсової стійкості.

Нацбанк збереже активну присутність на валютному ринку і згладжуватиме надмірні курсові коливання в межах режиму «керованої курсової гнучкості».

Для населення все вищесказане означає таке: