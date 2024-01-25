СБУ обезвредила группировку, которая продавала тяжелые наркотики в странах ЕС

Правоохранители обезвредили преступную организацию, которая торговала тяжелыми наркотиками в странах ЕС. Были задержаны шесть членов группировки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители провели операцию

Служба безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала еще один международный канал продажи тяжелых наркотиков и психотропов в страны Евросоюза.

В результате спецоперации на территории Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областей нейтрализовано преступную организацию наркоторговцев.

Во время оперативных мероприятий задержаны 6 участников группировки, которые изготавливали и сбывали промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона LSD.

По имеющимся данным, ежемесячно злоумышленники производили до 40 кг запрещенных веществ на общую сумму более 20 млн гривен.

Товар реализовывали через Telegram

Для производства "товара" они обустроили 2 нарколаборатории. Наркоцеха располагались в подвалах домовладений и гаражах фигурантов. Готовую "продукцию" сбывали в разных регионах Украины через систему так называемых "закладок", которые устанавливали наркодилеры.

Также злоумышленники попытались продавать синтетические наркотики и психотропы в Евросоюз. Чтобы переслать запрещенные вещества за границу, использовали почтовые сервисы, а "заказ" прятали в коробках с бытовой техникой.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для поиска клиентов участники группировки создали сеть специализированных Telegram-каналов, где предлагали весь "ассортимент собственной продукции".

Что изъяли во время обысков

Во время 34 обысков в нарколабораториях, а также в помещениях и автомобилях фигурантов, обнаружили:

почти 8 кг α-РVР, амфетамина;

более 500 литров прекурсоров для изготовления психотропов;

свыше 600 "закладок", подготовленных к сбыту;

оборудование для производства и фасовки "товара";

черновые записи и телефоны с данными о международном наркотрафике;

почти 0,5 млн гривен, предположительно полученных преступным путем.

Злоумышленникам изберут меру пресечения

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров.

В СБУ сообщили, что решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к наркогруппировке.

Преступления, связанные со сбытом наркотиков

Сегодня сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.

В ноябре стражи порядка ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн. гривен ежемесячно.

В конце октября по материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.