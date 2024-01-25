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СБУ знешкодила угруповання, яке продавало важкі наркотики в країнах ЄС

СБУ знешкодила угруповання, яке продавало важкі наркотики в країнах ЄС
Фото: Facebook

Правоохоронці знешкодили злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС. Було затримано шістьох членів угруповання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці провели операцію

Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще один міжнародний канал продажу важких наркотиків і психотропів до країн Євросоюзу.

У результаті спецоперації на території Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей нейтралізовано злочинну організацію наркоторговців.

Під час оперативних заходів затримано 6 учасників угруповання, які виготовляли та збували промислові об'єми амфетаміну, α-PVP, мефедрону LSD.

За наявними даними, щомісяця зловмисники виробляли до 40 кг заборонених речовин на загальну суму понад 20 млн гривень.

Товар реалізовували через Telegram

Для виробництва "товару" вони облаштували 2 нарколабораторії. Наркоцехи розташовувалися в підвалах домоволодінь та гаражах фігурантів. Готову "продукцію" збували в різних регіонах України через систему так званих "закладок", які встановлювали наркодилери.

Також зловмисники спробували продавати синтетичні наркотики та психотропи до Євросоюзу. Щоб переслати заборонені речовини за кордон, використовували поштові сервіси, а "замовлення" ховали в коробках із побутовою технікою.

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Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для пошуку клієнтів учасники угруповання створили мережу спеціалізованих Telegram-каналів, де пропонували весь "асортимент власної продукції".

Що вилучили під час обшуків

Під час 34 обшуків у нарколабораторіях, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, виявили:

  • майже 8 кг α-РVР, амфетаміну;
  • понад 500 літрів прекурсорів для виготовлення психотропів;
  • понад 600 "закладок", підготовлених до збуту;
  • обладнання для виробництва та фасування "товару";
  • чорнові записи та телефони з даними про міжнародний наркотрафік;
  • майже 0,5 млн гривень, імовірно отриманих злочинним шляхом.

Зловмисникам оберуть запобіжний захід

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів.

У СБУ повідомили, що вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркоугруповання.

Злочини, пов'язані зі збутом наркотиків

Сьогодні повідомлялося, що в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.

У листопаді правоохоронці ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів у 14 регіонах України. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.

А наприкінці жовтня за матеріалами спільного розслідування СБУ та правоохоронних органів Франції та Польщі, організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків засудили до ув'язнення.

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