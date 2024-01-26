Оккупанты активизировались на Марьинском направлении, за сутки 25 атак – Генштаб

Российские оккупационные войска ужесточили штурмы на Марьинском направлении – за сутки зафиксировано 25 штурмов. Всего на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 января.

Всего враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Пруды Николаевской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.