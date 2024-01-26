РФ потеряла еще около 1000 военных и 15 артсистем – Генштаб

РФ потеряла в ходе войны против Украины еще около 990 военных, 8 танков, 16 бронемашин, 15 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили: