РФ потеряла еще около 1000 военных и 15 артсистем – Генштаб
РФ потеряла в ходе войны против Украины еще около 990 военных, 8 танков, 16 бронемашин, 15 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 380 600 (+990) человек,
- танков − 6 265 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 11 637 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 9 082 (+15) ед,
- РСЗО − 972 (+0) ед,
- средств ПВО − 660 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 845 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 064 (+20) ед,
- специальной техники – 1 425 (+5) ед.