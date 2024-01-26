РФ втратила ще майже 1000 військових та 15 артсистем – Генштаб
РФ втратила в ході війни проти України ще приблизно 990 військових, 8 танків, 16 бронемашин, 15 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 380 600 (+990) осіб,
- танків − 6 265 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 11 637 (+16) од,
- артилерійських систем − 9 082 (+15) од,
- РСЗВ − 972 (+0) од,
- засобів ППО − 660 (+0) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 845 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 064 (+20) од,
- спеціальної техніки − 1 425 (+5) од.