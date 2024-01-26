РФ втратила ще майже 1000 військових та 15 артсистем – Генштаб

РФ втратила в ході війни проти України ще приблизно 990 військових, 8 танків, 16 бронемашин, 15 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали: