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РФ втратила ще майже 1000 військових та 15 артсистем – Генштаб

РФ втратила ще майже 1000 військових та 15 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

РФ втратила в ході війни проти України ще приблизно 990 військових, 8 танків, 16 бронемашин, 15 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 380 600 (+990) осіб,
  • танків − 6 265 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 11 637 (+16) од,
  • артилерійських систем − 9 082 (+15) од,
  • РСЗВ − 972 (+0) од,
  • засобів ППО − 660 (+0) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 845 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 064 (+20) од,
  • спеціальної техніки − 1 425 (+5) од.

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