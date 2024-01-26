В Кабмине объяснили отмену выплат для большинства категорий переселенцев

Отмена компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц, кроме пенсионеров и некоторых других категорий, связано с требованиями международных партнеров, которые предоставляют Украине средства.﻿ Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Эти изменения связаны с тем, что у нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения, или оптимизации, можно сказать. Речь идет о том, что по международным лекалам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться" , - сказала она.

Верещук сообщила, что в 2022 году на выплаты ВПЛ потратили из бюджета 57 млрд гривен, в 2023 году - 73 млрд гривен. Правительство планирует в 2024 году уменьшить эту сумму снова до 57 млрд гривен.

По ее данным, в Украине около 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты. Верещук сообщила, что количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или возвращением их в свои дома - тогда они не считаются ВПЛ.

"Поэтому незначительно уменьшается количество" , - сказала она и отметила, что есть люди, которые выезжают из прифронтовых районов.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.

В то же время, как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, Кабинет министров Украины продлил выплату компенсации на проживание всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц. После 1 марта их получат только пенсионеры и некоторые другие категории украинцев.