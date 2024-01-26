НБУ обновил прогноз по международным резервам Украины

Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания на конец 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кроме того, ожидается, что к концу 2025 года резервы составят 42,1 млрд долларов (предыдущий прогноз - 45 млрд долларов). В 2026 году резервы сократятся до 36,6 млрд долларов.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, НБУ учел уменьшение финансовой помощи Украины в конце 2023 года.

"Также мы несколько пересмотрели отдельные предположения относительно развития ситуации в последующие годы. В то же время уровень резервов на прогнозном горизонте остается достаточно высоким, комфортным для нас и таким, который позволяет нам обеспечивать курсовую устойчивость" , - сказал он на брифинге 25 января.

Резервы Украины

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

По данным НБУ, в прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд. долларов.

Наибольшая финансовая помощь поступила от Европейского Союза – 19,7 млрд долларов, через трастовый фонд Всемирного банка – 16,4 млрд долларов (в частности, от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран), МВФ – 4,5 млрд долларов и Канады – 1,8 млрд долларов

НБУ ожидает, что в 2023 году объем помощи Украине снизится до 37 млрд долларов, но этого будет достаточно для балансировки бюджета.

Что такое резервы

Международные резервы, также известные как золотовалютные резервы, являются активами, удерживаемыми центральным банком или правительством страны в иностранных валютах или других легко ликвидных активах. Эти резервы могут включать золото, иностранные валюты, специальные права заимствования (СПЗ) и международные резервные ссуды.

Международные резервы влияют на экономику страны в нескольких аспектах:

Финансовая устойчивость. Международные резервы могут служить средством обеспечения финансовой стабильности страны. Они могут использоваться для обеспечения платежного баланса, выплаты внешнего долга и реагирования на финансовые кризисы.

Валютный обменный курс. Международные резервы могут использоваться центральным банком для вмешательства на валютном рынке с целью влияния стоимости собственной валюты. К примеру, центральный банк может покупать или продавать собственную валюту, чтобы уравновесить ее стоимость.

Доверие инвесторов. Большие международные резервы могут служить сигналом доверия инвесторов к экономической устойчивости страны. Наличие значительных резервов может снизить риск инвестирования и помочь снизить степень валютного риска.

Монетарная политика. Уровень международных резервов может оказывать влияние на монетарную политику страны. К примеру, увеличение резервов может позволить центральному банку увеличить объем денег в обращении, что может стимулировать экономику.

Внешнеполитические отношения. Международные резервы могут также использоваться для укрепления внешнеполитических позиций страны, например для обеспечения помощи другим странам или для участия в международных программах и инициативах.

В целом, международные резервы играют важную роль в функционировании глобальной финансовой системы и в управлении экономикой страны, предоставляя инструменты для финансовой стабильности и макроэкономического управления.