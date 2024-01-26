Британская разведка проанализировала приговор террористу Гиркину в России

Разведка Великобритании проанализировала приговор в России террористу Игорю Гиркину, которого накануне приговорили к четырем годам заключения за "публичное разжигание экстремистской деятельности", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне за 26 января.

Ведомство отмечает, что Гиркина в РФ арестовали в июле 2023 года – после мятежа главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

В разведке добавили, что Гиркин критиковал руководство РФ и ход продолжающейся агрессивной войны против Украины.

Британские аналитики добавляют, что мятеж Пригожина Кремль стал более чувствительным к критике ведения им войны против РФ со стороны жестких националистов, "поскольку они являются одной из немногих возможных альтернатив путинскому руководству".

"Приговор Гиркину является частью более широких репрессий против тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России" , – говорится в сообщении.

Игорь Гиркин (Стрелков) – один из самых известных российских террористов. В 2022 году суд в Нидерландах заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению, признав его виновным в деле сбивания самолета рейса MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.