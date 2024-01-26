Британська розвідка проаналізувала вирок терористу Гіркіну в Росії

Розвідка Великої Британії проаналізувала вирок в Росії терористу Ігорю Гіркіну, якого напередодні засудили до чотирьох років ув’язнення за "публічне розпалювання екстремістської діяльності", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 26 січня.

Відомство зазначає, що Гіркіна в РФ арештували у липні 2023 року – після заколоту ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина.

У розвідці додали, що Гіркін критикував керівництво РФ та хід розв’язаної агресивної війни проти України.

Британські аналітики додають, що заколоту Пригожина Кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни проти РФ з боку жорстких націоналістів, "оскільки вони є однією з небагатьох можливих альтернатив путінському керівництву".

"Вирок Гіркіну є частиною більш широких репресій проти тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії" , – йдеться у повідомленні.

Ігор Гіркін (Стрєлков) — один із найвідоміших російських терористів. У 2022 році суд у Нідерландах заочно засудив Гіркіна до довічного ув'язнення, визнавши його винним у справі про збиття літака рейсу MH17 у Донецькій області України у липні 2014 року.