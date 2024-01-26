Премьер Швеции не будет обсуждать с Венгрией членство в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что не будет обсуждать с Венгрией шведскую заявку на вступление в НАТО, несмотря на то, что Будапешт теперь единственный, кто блокирует членство, сообщает Европейская правда.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе пригласил Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО. Кристерссон согласился на предложение Орбана.

"Я рад поехать в Будапешт... Нам есть о чем поговорить... Но мы не ведем переговоры о членстве в НАТО, об этом нет переговоров" , – сказал Кристерссон шведскому телевидению TV4.

"Но мы могли бы поговорить о том, как нам лучше всего сотрудничать в НАТО" , – добавил он.

Кристерссон сказал, что хотя он и готов поехать в Будапешт, встреча с Орбаном на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля была бы более практичной.

"Мы увидимся в четверг на следующей неделе на Европейском совете, и тогда мы сможем начать обсуждать вещи" , – сказал он.

Кристерссон добавил, что для визита в Будапешт нужно найти дату, и это обычно не делается поспешно. "Я подозреваю, что его (Орбана. – Ред.) календарь, как и мой, достаточно заполнен" , – заявил глава правительства Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём во вторник сказал, что "нет причин для переговоров" с Венгрией по НАТО.

Венгрия единственная из всех членов Альянса блокирует присоединение Швеции.