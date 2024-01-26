Арахамия предложил раскрыть потери ВСУ и отправить депутатов на полигоны

Закрытые социологические опросы "Рейтинга" по мобилизации показали, что украинцы не считают справедливым проведение лотереи для призыва на службу. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил во время организованной в рамках проекта "Новая страна" панельной дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщает Левый берег.

По его словам, "волна" мобилизации украинцев была в начале полномасштабного вторжения, когда вражеские войска стояли уже под столицей. А когда войну отодвинули туда, куда "10 часов на машине ехать", отношение киевлян к этому изменилось.

"Это самый большой вызов, который есть в стране сейчас. Не делать мобилизацию нельзя, мы все это понимаем. Потому что тогда мы вернемся на полтора года назад, когда они будут под Киевом, и тогда мы все будем снова готовы мобилизоваться, но может быть просто поздно" , – сказал парламентарий.

Арахамия считает, что у многих людей искажено восприятие службы в армии, и они считают, что их без обучения отправят умирать на фронт. Он признал, что такие случаи действительно случались, и сейчас люди говорят, что не хотят быть в такой армии.

"Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого. Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми, есть с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно.

Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что они просто сотрут его, будут менять кадровые изменения, пока не наладят какой-то уровень обучения. Все "учебки" по стране нужно занять. Я считаю, что это нужно. У министров тоже есть, заместители министров, руководители департаментов. Хотя бы part-time, но учиться" , – сказал он.

Арахамия также сообщил, что предлагал президенту рассекретить данные о потерях Украины на войне. Владимир Зеленский еще не принял решение по этому поводу.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше" , – заверил он.

Арахамия считает, что осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что потери "не так велики, как они сами себе представляют".

Кроме того, Арахамия считает целесообразным так называемую смарт-мобилизацию: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни.

"Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом" , – считает он.

Арахамия рассказал, что будут сертификаты военнообязанных. Сначала планировали, что каждый человек призывного возраста должен их иметь, но затем решил сделать это только для людей мобилизационного возраста (сейчас это 27-60).

"Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс" , – объяснил глава фракции СН.

Арахамия надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца.