В Харькове в честь Григория Сковороды переименовали улицу Пушкинскую

В Харькове на сессии городского совета депутаты приняли изменение названий 65 улиц, переулков, въездов и проездов города, улица Пушкинская теперь будет носить имя Григория Сковороды.﻿﻿ Об этом заявил городской глава Харькова Игорь Терехов, сообщает Украинская правда.

"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение" , – сказал Терехов.

Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета 26 января в городе переименовали 65 топонимов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками.

Терехов назвал переименование Пушкинской знаковым для города.

Среди новых названий есть имена погибших Героев Украины, которые связаны с Харьковской областью, исторические фигуры, упоминания о других населенных пунктах или регионах Украины.