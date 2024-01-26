В Харькове в честь Григория Сковороды переименовали улицу Пушкинскую
В Харькове на сессии городского совета депутаты приняли изменение названий 65 улиц, переулков, въездов и проездов города, улица Пушкинская теперь будет носить имя Григория Сковороды. Об этом заявил городской глава Харькова Игорь Терехов, сообщает Украинская правда.
"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение", – сказал Терехов.
Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета 26 января в городе переименовали 65 топонимов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками.
Терехов назвал переименование Пушкинской знаковым для города.
Среди новых названий есть имена погибших Героев Украины, которые связаны с Харьковской областью, исторические фигуры, упоминания о других населенных пунктах или регионах Украины.