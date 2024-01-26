У Харкові на честь Григорія Сковороди перейменували вулицю Пушкінську
У Харкові на сесії міської ради депутати ухвалили зміну назв 65 вулиць, провулків, в'їздів і проїздів міста, вулиця Пушкінська тепер носитиме ім’я Григорія Сковороди. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє Українська правда.
"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", – сказав Терехов.
Загалом рішенням позачергової сесії Харківської міської ради 26 січня в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками.
Терехов назвав перейменування Пушкінської знаковим для міста.
Серед нових назв є імена загиблих Героїв України, які повʼязані з Харківщиною, історичні постаті, згадки про інші населені пункти чи регіони України.