У Харкові на честь Григорія Сковороди перейменували вулицю Пушкінську

У Харкові на сесії міської ради депутати ухвалили зміну назв 65 вулиць, провулків, в'їздів і проїздів міста, вулиця Пушкінська тепер носитиме ім’я Григорія Сковороди.﻿﻿ Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє Українська правда.

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію" , – сказав Терехов.

Загалом рішенням позачергової сесії Харківської міської ради 26 січня в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками.

Терехов назвав перейменування Пушкінської знаковим для міста.

Серед нових назв є імена загиблих Героїв України, які повʼязані з Харківщиною, історичні постаті, згадки про інші населені пункти чи регіони України.