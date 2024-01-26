Кабмин автоматически продлил выплаты для всех ВПЛ до 1 марта

Кабинет министров на заседании в пятницу, 26 января, принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутриперемещенных лиц до 1 марта, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, с 1 марта в Украине заработают новые правила оказания помощи ВПЛ, о которых позже уведомит Министерство социальной политики.

Однако выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для:

ВПЛ из числа пенсионеров;

граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;

детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и других уязвимых категорий.

Напомним, что в целом государство продолжит поддерживать выплатами более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных получающих помощь с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.

В то же время, как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, Кабинет Министров Украины продлил выплату компенсации на проживание всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц. После 1 марта их получат только пенсионеры и некоторые другие категории украинцев.

К тому же вице-премьер-министр - министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что упразднение компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц, кроме пенсионеров и некоторых других категорий, связано с требованиями международных партнеров, предоставляемых Украине средства.