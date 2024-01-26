Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали 50 млрд евро для Украины

Украина рассчитывает на утверждение Европейским союзом 1 февраля новой программы поддержки нашего государства Ukraine Facility на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 января.

"Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу" , - сказал чиновник.

Также Шмигаль высказался, что Киев рассчитывает на то, что Евросоюз в этом году сможет предоставить финансовую помощь примерно на уровне прошлого года.

"Для покрытия дефицита украинского бюджета для нас важно привлечь от Евросоюза около 18 млрд евро" , - отметил премьер.

Глава Кабинета министров добавил, что кроме этого, 11,8 млрд долларов бюджетной поддержки в 2024 году планирует предоставить Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена.

"Полагаемся на положительное решение американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время" , - сказал Шмыгаль.

Пакет для Украины на 50 млрд евро

Напомним, в декабре прошлого года на саммите лидером Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Теперь все 27 национальных лидеров ЕС снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Украине.

Ранее, 25 января, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето с предоставления Украине помощи на 50 млрд евро. В ЕС уже получили "положительный сигнал" по этому вопросу от главы МИД Венгрии.

Добавим, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Братислава не будет чинить никаких препятствий в одобрении 50 млрд евро со стороны ЕС Украине.