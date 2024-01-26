В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 26 января

За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных ударов и совершил 38 обстрелов из РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 26 января.

Зенитными управляемыми ракетами С-300 российские войска ударили по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области.

На Купянском направлении защитники отразили 12 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевки и еще 9 атак недалеко от Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении защитники отразили атаку врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.