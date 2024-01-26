У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 26 січня

За минулу добу на фронті відбулось 94 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних ударів та здійснив 38 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 26 січня.

Зенітними керованими ракетами С-300 російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 19 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 5 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного та західніше Вербового Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.