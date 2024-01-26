На юге Украины зафиксировали российские ударные беспилотники (Обновлено)

Россияне вечером 26 января запустили ударные беспилотники с юга Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза данных БпЛА типа "Shahed" в областях, где объявлена воздушная тревога.

Группы БпЛА из Херсона через Николаевщину в направлении Кировоградской области (курс северо-западный)"

По состоянию на 20.28 воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Запорожской областях.

В 21:13 военные сообщили, что БПЛА в Кировоградской области изменили курс на север.