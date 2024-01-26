На півдні України зафіксували російські ударні безпілотники (Оновлено)

Росіяни увечері 26 січня запустили ударні безпілотники з півдня України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога.

Групи БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області (курс північно-західний)"

Станом на 20:28 повітряну тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

О 21:13 військові повідомили, що БпЛА в Кіровоградській області, змінили курс на північ.