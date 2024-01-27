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Силы обороны уничтожили почти 800 оккупантов и 15 бронемашин врага

Силы обороны уничтожили почти 800 оккупантов и 15 бронемашин врага
Фото: Facebook

ВСУ подбили 15 бронемашин, по 8 автомашин и спецтехники, сбили 4 дрона, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 381 370 (+770) человек;
  • танков ‒ 6 271 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11 652 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 9 085 (+3) ед,
  • РСЗО – 972 ед,
  • средства ПВО – 660 ед,
  • самолетов – 331 ед,
  • вертолетов – 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 037 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 1 845,
  • корабли /катера ‒ 23 ед,
  • подлодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 072 (+8) ед,
  • специальная техника – 1 433 (+8).

Данные уточняются.

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