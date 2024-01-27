Силы обороны уничтожили почти 800 оккупантов и 15 бронемашин врага
ВСУ подбили 15 бронемашин, по 8 автомашин и спецтехники, сбили 4 дрона, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 381 370 (+770) человек;
- танков ‒ 6 271 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11 652 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 9 085 (+3) ед,
- РСЗО – 972 ед,
- средства ПВО – 660 ед,
- самолетов – 331 ед,
- вертолетов – 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 037 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 1 845,
- корабли /катера ‒ 23 ед,
- подлодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12 072 (+8) ед,
- специальная техника – 1 433 (+8).
Данные уточняются.