Силы обороны уничтожили почти 800 оккупантов и 15 бронемашин врага

ВСУ подбили 15 бронемашин, по 8 автомашин и спецтехники, сбили 4 дрона, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава – около 381 370 (+770) человек;

танков ‒ 6 271 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 11 652 (+15) ед,

артиллерийских систем – 9 085 (+3) ед,

РСЗО – 972 ед,

средства ПВО – 660 ед,

самолетов – 331 ед,

вертолетов – 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 037 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1 845,

корабли /катера ‒ 23 ед,

подлодки — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12 072 (+8) ед,

специальная техника – 1 433 (+8).

Данные уточняются.