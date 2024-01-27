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Сили оборони знищили майже 800 окупантів та 15 бронемашин ворога

Сили оборони знищили майже 800 окупантів та 15 бронемашин ворога
Фото: Facebook

ЗСУ підбили 15 бронемашин, по 8 автомашин та спецтехніки, збили 4 дрони, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали :

  • особового складу ‒ близько 381 370 (+770) осіб;
  • танків ‒ 6 271 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15) од,
  • артилерійських систем – 9 085 (+3) од,
  • РСЗВ – 972 од,
  • засоби ППО ‒ 660 од,
  • літаків – 331 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1 845,
  • кораблі /катери ‒ 23 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 433 (+8).

Дані уточнюються.

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