Сили оборони знищили майже 800 окупантів та 15 бронемашин ворога
ЗСУ підбили 15 бронемашин, по 8 автомашин та спецтехніки, збили 4 дрони, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали :
- особового складу ‒ близько 381 370 (+770) осіб;
- танків ‒ 6 271 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15) од,
- артилерійських систем – 9 085 (+3) од,
- РСЗВ – 972 од,
- засоби ППО ‒ 660 од,
- літаків – 331 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1 845,
- кораблі /катери ‒ 23 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 433 (+8).
Дані уточнюються.