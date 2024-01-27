Сили оборони знищили майже 800 окупантів та 15 бронемашин ворога

ЗСУ підбили 15 бронемашин, по 8 автомашин та спецтехніки, збили 4 дрони, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько 381 370 (+770) осіб;

танків ‒ 6 271 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15) од,

артилерійських систем – 9 085 (+3) од,

РСЗВ – 972 од,

засоби ППО ‒ 660 од,

літаків – 331 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),

крилаті ракети ‒ 1 845,

кораблі /катери ‒ 23 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 1 433 (+8).

Дані уточнюються.