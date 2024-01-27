Close button

Российская ДРГ прорвалась на Сумщину и расстреляла гражданских

Российская ДРГ прорвалась на Сумщину и расстреляла гражданских
Фото: Flickr

ДРГ России цинично убила брата и сестру в Хотинской громаде, сообщает Деловая столица.

Информацию сообщил начальник ОВА Владимир Артюх.

Российская ДРГ цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады. Этот варварский акт произошел 27 января в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", — отмечает Владимир Артюх.

Новости

Популярные темы форума

analytics