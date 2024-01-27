Російська ДРГ прорвалася на Сумщину та розстріляла цивільних
ДРГ Росії цинічно вбила брата і сестру в Хотинській громаді, повідомляє Ділова столиця.
Інформацію повідомив начальник ОВА Володимир Артюх.
Російська ДРГ цинічно розстріляла брата і сестру з Хотинської громади. Цей варварський акт стався 27 січня в селі Андріївка, що розташоване в 5-кілометровій прикордонній зоні.
"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя", — зазначає Володимир Артюх.