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Російська ДРГ прорвалася на Сумщину та розстріляла цивільних

Російська ДРГ прорвалася на Сумщину та розстріляла цивільних
Фото: Flickr

ДРГ Росії цинічно вбила брата і сестру в Хотинській громаді, повідомляє Ділова столиця.

Інформацію повідомив начальник ОВА Володимир Артюх.

Російська ДРГ цинічно розстріляла брата і сестру з Хотинської громади. Цей варварський акт стався 27 січня в селі Андріївка, що розташоване в 5-кілометровій прикордонній зоні.

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя", — зазначає Володимир Артюх.

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