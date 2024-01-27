Російська ДРГ прорвалася на Сумщину та розстріляла цивільних

ДРГ Росії цинічно вбила брата і сестру в Хотинській громаді, повідомляє Ділова столиця.

Інформацію повідомив начальник ОВА Володимир Артюх.

Російська ДРГ цинічно розстріляла брата і сестру з Хотинської громади. Цей варварський акт стався 27 січня в селі Андріївка, що розташоване в 5-кілометровій прикордонній зоні.