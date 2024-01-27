Пограничники остановили на границе целую футбольную команду

У большинства спортсменов не было всех необходимых документов для пересечения границы в военное время, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"Подразделения Государственной пограничной службы Украины обеспечивают соблюдение надлежащих мер пограничного контроля, которые определены законодательством по пересечению государственной границы гражданами" , — подчеркивают в ведомстве.

Во время изучения законных оснований для выезда за границу игроков, вошедших в футбольную команду "Покров АМП", пограничники установили, что в отношении большинства лиц из состава команды, являющихся действующими военнослужащими, нет необходимых документов, дающих право на пересечение границы.

Предварительно установили, что руководством футбольной команды не до конца предприняли необходимые действия по отслеживанию вопроса с согласованиями разрешений для команды и получению положительного результата рассмотрения писем.

В свою очередь пограничники принимают все возможные меры с целью помощи в пересечении границы составом футбольной команды.