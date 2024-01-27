Прикордонники зупинили на кордоні цілу футбольну команду

У більшості спортсменів не було всіх необхідних документів для перетину кордону в воєнний час, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"Підрозділи Державної прикордонної служби України забезпечують дотримання належних заходів прикордонного контролю, які визначені законодавством щодо перетину державного кордону громадянами" , — наголошують у відомстві.

Під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди "Покрова АМП", прикордонники встановили, що відносно більшості осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, немає необхідних документів, які б давали право на перетин кордону.

Попередньо встановили, що керівництвом футбольної команди не до кінця вжили необхідних дій щодо відстеження питання з погодженнями дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів.

Своєю чергою прикордонники вживають всіх можливих заходів з метою допомоги в перетині кордону складом футбольної команди.