Ночью ПВО сбила 8 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 29 января россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 8 "Шахедов", выпущенных оккупантами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Запуски беспилотников войска РФ совершили из района Приморско-Ахтарск (РФ). Также оккупанты ударили одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами (ОКР) С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены восемь враждебных БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.