Уночі ППО збила 8 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 29 січня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили усі 8 "Шахедів", випущених окупантами.



Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Запуски безпілотників війська РФ здійснили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також окупанти вдарили однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області РФ та трьома зенітними керованими ракетами (ЗКР) С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.