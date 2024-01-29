Уночі ППО збила 8 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 29 січня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили усі 8 "Шахедів", випущених окупантами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Запуски безпілотників війська РФ здійснили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також окупанти вдарили однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області РФ та трьома зенітними керованими ракетами (ЗКР) С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.