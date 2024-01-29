Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 16 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1070 своих военных, 10 танков, 25 бронемашин, 16 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили: