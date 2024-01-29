Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 16 артсистем – Генштаб
Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1070 своих военных, 10 танков, 25 бронемашин, 16 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 383 180 (+1 070) человек,
- танков − 6 290 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 11 696 (+25) ед,
- артиллерийских систем − 9 113 (+16) ед,
- РСЗО − 972 (+0) ед,
- средств ПВО − 660 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед,
- крылатых ракет − 1 846 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 149 (+46) ед,
- специальной техники – 1 443 (+7) ед.