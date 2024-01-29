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Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 16 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 16 артсистем – Генштаб
Фото: Донбaсс ОРДЛО.Facebook

Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1070 своих военных, 10 танков, 25 бронемашин, 16 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 383 180 (+1 070) человек,
  • танков − 6 290 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 696 (+25) ед,
  • артиллерийских систем − 9 113 (+16) ед,
  • РСЗО − 972 (+0) ед,
  • средств ПВО − 660 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед,
  • крылатых ракет − 1 846 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 149 (+46) ед,
  • специальной техники – 1 443 (+7) ед.

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