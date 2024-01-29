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Росія за добу втратила понад 1000 військових і 16 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила понад 1000 військових і 16 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1070 своїх військових, 10 танків, 25 бронемашин, 16 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 383 180 (+1 070) осіб,
  • танків − 6 290 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 11 696 (+25) од,
  • артилерійських систем − 9 113 (+16) од,
  • РСЗВ − 972 (+0) од,
  • засобів ППО − 660 (+0) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 049 (+8) од,
  • крилатих ракет − 1 846 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 149 (+46) од,
  • спеціальної техніки − 1 443 (+7) од.

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