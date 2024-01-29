Росія за добу втратила понад 1000 військових і 16 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1070 своїх військових, 10 танків, 25 бронемашин, 16 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали: