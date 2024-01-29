Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу на Киевщине

Республика Корея поможет Украине восстановить поврежденную из-за войны водохозяйственную инфраструктуру. Пилотным проектом станет Козаровицкая дамба в Киевской области. Об этом заявили в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Лига.Бизнес.

Дамба в селе Козаровичи Вышгородского района была повреждена в первые дни полномасштабного вторжения и имела оборонное значение для защиты столицы. Сейчас она нуждается в срочном восстановлении.

Помогут в этом две корейские компании – K-Water и KOICA. Стоимость работ оценивается в $14 млн.

По словам первого замминистра Александра Краснолуцкого, восстановление Козаровицкой дамбы позволит защитить от подтопления населенные пункты на побережье реки Ирпень ниже Киевского водохранилища.

Подрыв водонасосной станции на реке Ирпень – одно из переломных решений обороны Киева. Села Дымер, Демидов, Козаровичи к северу от столицы российские войска заняли уже 25 февраля. Именно через эти пункты и дальше через Лютеж, Старые и Новые Петровцы – кратчайший путь в столицу, если двигаться из Чернобыля. Именно подрыв Козаровицкой дамбы бойцами Национальной гвардии сделал невозможным продолжение наступления оккупационных войск через эти населенные пункты на Киев.

Из-за подрыва Козаровицкой дамбы оккупанты не смогли усилить свои подразделения, которые пошли на Гостомель. Более того, враг не смог форсировать реку, которая поднялась и в других местах – в частности, в Мощуне, где уже шли ожесточенные бои. Также были насыщены водой реки Здвиж и Тетерев.