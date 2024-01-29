Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу на Київщині

Республіка Корея допоможе Україні відновити пошкоджену через війну водогосподарську інфраструктуру. Пілотним проєктом стане Козаровицька дамба на Київщині. Про це заявили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, повідомляє ЛігаБізнес.

Дамба в селищі Козаровичі Вишгородського району була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту столиці. Зараз вона потребує термінового відновлення.

Допоможуть у цьому дві корейські компанії – K-Water і KOICA. Вартість робіт оцінюється у $14 млн.

За словами першого заступника міністра Олександра Краснолуцького, відновлення Козаровицької дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.

Підрив водопомпової станції на річці Ірпінь – одне із переломних рішень оборони Києва. Села Димер, Демидів, Козаровичі на півночі від столиці російські війська зайняли вже 25 лютого. Саме через ці пункти й далі через Лютіж, Старі та Нові Петрівці – найкоротша дорога до столиці, якщо рухатися з Чорнобиля.

Саме підрив Козаровицької дамби бійцями Національної гвардії унеможливив продовження наступу окупаційних військ через ці населені пункти на Київ.Через підрив Козаровицької дамби окупанти не змогли посилити свої підрозділи, які пішли на Гостомель. Ба більше, ворог не зміг форсувати річку, яка піднялася і в інших місцях – зокрема, в Мощуні, де вже йшли запеклі бої. Також було насичено водою річки Здвиж і Тетерів.