Глава МИД Венгрии на Закарпатье почтил павших украинских военных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами в Ужгороде вместе с украинскими коллегами почтил павших защитников Украины. Об этом заявили в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

Петер Сийярто отправился к памятнику павшим украинским военным вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to ???????? soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) January 29, 2024

Как сообщалось, визит Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.

После этого он отправился на переговоры в Ужгород.

Встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.