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Глава МИД Венгрии на Закарпатье почтил павших украинских военных

Глава МИД Венгрии на Закарпатье почтил павших украинских военных
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами в Ужгороде вместе с украинскими коллегами почтил павших защитников Украины. Об этом заявили в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

Петер Сийярто отправился к памятнику павшим украинским военным вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщалось, визит Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.

После этого он отправился на переговоры в Ужгород.

Встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

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