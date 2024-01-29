Глава МИД Венгрии на Закарпатье почтил павших украинских военных
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед переговорами в Ужгороде вместе с украинскими коллегами почтил павших защитников Украины. Об этом заявили в МИД Украины, сообщает Европейская правда.
Петер Сийярто отправился к памятнику павшим украинским военным вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Как сообщалось, визит Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.
После этого он отправился на переговоры в Ужгород.
Встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.
Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.