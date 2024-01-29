Очільник МЗС Угорщини на Закарпатті вшанував полеглих українських військових
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед переговорами в Ужгороді разом з українськими колегами вшанував полеглих захисників України. Про це заявили в МЗС України, повідомляє Європейська правда.
Петер Сійярто вирушив до пам’ятника полеглим українським військовим разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Як повідомляли, візит Сійярто почався із зустрічі з главою Закарпатської ОВА на угорсько-українському кордоні.
Після того він вирушив на переговори до Ужгорода. Зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.