В ВСУ заявили о расширении плацдармов на левобережной Херсонщине

Украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина.

"На сегодняшний день наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может охранять, в отличие от наших, где за спинами Днепр" , - рассказала Гуменюк.

Поэтому, по ее словам, нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент.