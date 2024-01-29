У ЗСУ заявили про розширення плацдармів на лівобережній Херсонщині

Українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це заявила речниц﻿я Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

"На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро" , - розповіла Гуменюк.

Тому, за її словами, треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз.