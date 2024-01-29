Воздушные силы сообщают о российских "Шахедах" на юге Украины (Обновлено)

Вечером 29 января на юге Украины зафиксировали российские "Шахеды", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в южных областях Украины.

"Пока "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области, следуют в направлении Кировоградщины".

Обновлено: В 21:40 сообщили, что в Днепропетровской области угроза применения ударных БПЛА.

В 22:09 военные сообщили, что вторая группа ударных БПЛА движется по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Угроза также для Одесщины.

В 22:38 воздушную тревогу объявили в Черкасской области.