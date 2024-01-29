Повітряні сили повідомляють про російські "Шахеди" на півдні України (Оновлено)

Увечері 29 січня на півдні України зафіксували російські "Шахеди", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у південних областях України.

"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області, прямують у напрямку Кіровоградщини".

Оновлено: О 21:40 повідомили, що у Дніпропетровській області загроза застосування ударних БпЛА.

О 22:09 військові повідомили, що друга група ударних БпЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза є також для Одещини.

О 22:38 повітряну тривогу оголосили на Черкащині.