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На Николаевщине обломки "Шахеда" упали на грузовик, водитель ранен - ОВА

На Николаевщине обломки "Шахеда" упали на грузовик, водитель ранен - ОВА
Фото: ДСНС

В Николаевской области ранен в результате российской дроновой атаки в ночь на 30 января.﻿ Об этом говорится в сообщении Николаевской обладминистрации, сообщает Деловая столица.

По информации ОВА, ночью над областью ПВО сбила один "Шахед".

"В результате падения обломков загорелся грузовой автомобиль, пожар оперативно ликвидировали. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние сейчас стабильное", — говорят в ОВА.

Напомним, россияне ночью выпустили по Украине 35 "Шахедов" с трех направлений. В Киевской области повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

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