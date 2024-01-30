На Николаевщине обломки "Шахеда" упали на грузовик, водитель ранен - ОВА
В Николаевской области ранен в результате российской дроновой атаки в ночь на 30 января. Об этом говорится в сообщении Николаевской обладминистрации, сообщает Деловая столица.
По информации ОВА, ночью над областью ПВО сбила один "Шахед".
"В результате падения обломков загорелся грузовой автомобиль, пожар оперативно ликвидировали. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние сейчас стабильное", — говорят в ОВА.
Напомним, россияне ночью выпустили по Украине 35 "Шахедов" с трех направлений. В Киевской области повреждено предприятие, вспыхнул пожар.