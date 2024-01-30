На Миколаївщині уламки "Шахеда" впали на вантажівку, водій поранений – ОВА

У Миколаївській області є поранений внаслідок російської дронової атаки в ніч на 30 січня﻿. Про це йдеться у повідомленні Миколаївської обладміністрації, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією ОВА, вночі над областю ППО збила один "шахед".

"Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан наразі стабільний" , — кажуть в ОВА.

Нагадаємо, росіяни вночі випустили по Україні 35 "шахедів" з трьох напрямків. На Київщині пошкоджене підприємство, спалахнула пожежа.