В Воздушных силах объяснили, почему ПВО сбила 15 из 35 "Шахедов"
В ночь на 30 января, во время очередной ночной атаки российских террористов, противовоздушная оборона уничтожила 15 из 35 "Шахедов". Большую часть дронов враг применил против прифронтовых территорий. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Для кого-то это, возможно, странно. Потому что все привыкли видеть иногда и стопроцентное сбивание. Здесь надо людям объяснять. Есть понимание как враг применяет технику. Это не какое-то там изменение тактики и т.д.", - отметил Игнат.
По словам спикера Воздушных сил, россияне атакуют разным количеством БПЛА на разных направлениях и с разных направлений. Сегодня это были:
- Курская область, Россия;
- Приморско-Ахтарск, Россия;
- Чауда, Крым.
Большую часть БпЛА было направлено против прифронтовых территорий, расположенных близко к линии боевого столкновения или государственной границы. В частности россияне пытались поразить различные объекты: военные, гражданские, топливно-энергетического сектора.
"Не будем забывать эти удары "Искандерами" по Полтавской области, а сегодня уже видели и удары БпЛА по объектам топливно-энергетического сектора. Это будет всегда в приоритете врага. Даже не в глубине страны, а ближе к линии фронта", - пояснил Игнат.