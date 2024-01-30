В Воздушных силах объяснили, почему ПВО сбила 15 из 35 "Шахедов"

В ночь на 30 января, во время очередной ночной атаки российских террористов, противовоздушная оборона уничтожила 15 из 35 "Шахедов". Большую часть дронов враг применил против прифронтовых территорий.﻿ Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Для кого-то это, возможно, странно. Потому что все привыкли видеть иногда и стопроцентное сбивание. Здесь надо людям объяснять. Есть понимание как враг применяет технику. Это не какое-то там изменение тактики и т.д." , - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, россияне атакуют разным количеством БПЛА на разных направлениях и с разных направлений. Сегодня это были:

Курская область, Россия;

Приморско-Ахтарск, Россия;

Чауда, Крым.

Большую часть БпЛА было направлено против прифронтовых территорий, расположенных близко к линии боевого столкновения или государственной границы. В частности россияне пытались поразить различные объекты: военные, гражданские, топливно-энергетического сектора.