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У Повітряних силах пояснили, чому ППО збила 15 з 35 "Шахедів"

У Повітряних силах пояснили, чому ППО збила 15 з 35 "Шахедів"
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 30 січня, під час чергової нічної атаки російських терористів, протиповітряна оборона знищила 15 із 35 "Шахедів". Більшу частину дронів ворог застосував проти прифронтових територій.﻿ Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Для когось це, можливо, дивно. Бо всі звикли бачити інколи й стовідсоткове збиття. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики тощо", - відзначив Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил, росіяни атакують різною кількістю БпЛА на різних напрямках й з різних напрямків. Сьогодні це були:

  • Курська область, Росія;
  • Приморсько-Ахтарськ, Росія;
  • Чауда, Крим.

Більшу частину БпЛА було спрямовано проти прифронтових територій, які розташовані близько до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. Зокрема росіяни намагались вразити різні об'єкти: військові, цивільні, паливно-енергетичного сектору.

"Не забуваймо ті удари "Іскандерами" по Полтавській області, а сьогодні уже бачили й удари БПЛА по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Це буде завжди в пріоритеті ворога. Навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту", - пояснив Ігнат.

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