У Повітряних силах пояснили, чому ППО збила 15 з 35 "Шахедів"
У ніч на 30 січня, під час чергової нічної атаки російських терористів, протиповітряна оборона знищила 15 із 35 "Шахедів". Більшу частину дронів ворог застосував проти прифронтових територій. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Для когось це, можливо, дивно. Бо всі звикли бачити інколи й стовідсоткове збиття. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики тощо", - відзначив Ігнат.
За словами спікера Повітряних сил, росіяни атакують різною кількістю БпЛА на різних напрямках й з різних напрямків. Сьогодні це були:
- Курська область, Росія;
- Приморсько-Ахтарськ, Росія;
- Чауда, Крим.
Більшу частину БпЛА було спрямовано проти прифронтових територій, які розташовані близько до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. Зокрема росіяни намагались вразити різні об'єкти: військові, цивільні, паливно-енергетичного сектору.
"Не забуваймо ті удари "Іскандерами" по Полтавській області, а сьогодні уже бачили й удари БПЛА по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Це буде завжди в пріоритеті ворога. Навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту", - пояснив Ігнат.