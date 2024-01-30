У Повітряних силах пояснили, чому ППО збила 15 з 35 "Шахедів"

У ніч на 30 січня, під час чергової нічної атаки російських терористів, протиповітряна оборона знищила 15 із 35 "Шахедів". Більшу частину дронів ворог застосував проти прифронтових територій.﻿ Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Для когось це, можливо, дивно. Бо всі звикли бачити інколи й стовідсоткове збиття. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики тощо" , - відзначив Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил, росіяни атакують різною кількістю БпЛА на різних напрямках й з різних напрямків. Сьогодні це були:

Курська область, Росія;

Приморсько-Ахтарськ, Росія;

Чауда, Крим.

Більшу частину БпЛА було спрямовано проти прифронтових територій, які розташовані близько до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. Зокрема росіяни намагались вразити різні об'єкти: військові, цивільні, паливно-енергетичного сектору.