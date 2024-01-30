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Стратком: ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму

Стратком: ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму
Фото: Facebook

Вооруженные силы утром 30 января успешно поразили радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram.

"Утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму".

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что подразделения ракетных войск нанесли удары по станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, не указывая локацию.

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