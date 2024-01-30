Стратком: ЗСУ вразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму

Збройні сили вранці 30 січня успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Стратком ЗСУ у Telegram.

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію ППО поблизу селище Роздольне в тимчасово окупованому Криму".

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по станції радіоелектронної боротьби окупантів, не вказуючи локацію.