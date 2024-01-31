Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Устойчивость" для поддержки семей военнослужащих

В рамках проекта психологической поддержки Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Устойчивость", направленный на поддержку семей защитников Украины во время войны. Об этом идет речь на сайте организации.

Как отмечают представители команды Фонда, отношения на расстоянии для пар, разъединенных войной – это настоящий вызов.

"Сверхчеловеческие испытания легли обузой не только на плечи наших мужественных защитников, но и тех, кто ждет, поддерживает и воодушевляет наших воинов: матерей, жен, детей. Разлука смещает приоритеты в отношениях, добавляет новые проблемы к уже существующим. Многие женщины нуждаются в эмоциональной поддержке, чтобы выжить и не потерять психическое здоровье от сильных переживаний - именно для них в конце января мы провели первую онлайн-встречу в рамках курса "Устойчивость" , - говорит Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Также очень тяжело приходится детям, родители которых сейчас на фронте. О том, как помочь им адаптироваться к изменениям и поддержать – речь шла на второй встрече.

“Российские оккупанты лишили наших детей покоя, нормального сна и возможности быть рядом со своими родителями, которые пошли защищать государство. Наполнили их детство постоянным стрессом, страхом за свою жизнь и жизнь своих родных, волнением за родителей, которые сейчас на войне. С детьми необходимо говорить об этом, помогать им пройти через такие страшные испытания" , – отмечает спикер курса "Устойчивость" Яна Кобец.

По словам Вадима Столара, в проекте "Устойчивость" уже не впервые пересеклись два основных направления деятельности Фонда: помощь военным и поддержка гражданских.

“С начала полномасштабного вторжения наш Фонд активно помогает военным. Передаем все, что необходимо на фронте – от экипировки и рюкзаков до дронов, автомобилей и средств борьбы с вражескими беспилотниками. Помним и о семьях защитников. Для них второй год подряд мы с командой реализуем масштабный проект "Восстановись". А в поддержку тех, кто ждет возвращения близких с фронта, направлен наш новый курс "Устойчивость" , - рассказывает Вадим Столар.

Если вы хотите присоединиться к встречам в рамках курса – следите за объявлениями в соцсетях Фонда:

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