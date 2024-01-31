Фонд Вадима Столара запустив онлайн-курс “Стійкість” для підтримки родин військовослужбовців

У межах проєкту психологічної підтримки Фонд Вадима Столара запустив онлайн-курс “Стійкість”, спрямований на підтримку родин захисників України під час війни. Про це йдеться на сайті організації.

Як зазначають представники команди Фонду, стосунки на відстані для пар, яких роз’єднала війна – це справжній виклик.

“Надлюдські випробування лягли тягарем не лише на плечі наших мужніх захисників, а й тих, хто чекає, підтримує та надихає наших воїнів: матерів, дружин, дітей. Розлука зміщує пріоритети у стосунках, додає нові проблеми до тих, що вже існують. Багато жінок потребують емоційної підтримки, щоб вижити й не втратити психічне здоров'я від сильних переживань – саме для них наприкінці січня ми провели першу онлайн-зустріч у межах курсу “Стійкість” , – каже Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

Також дуже важко доводиться дітям, батьки яких зараз на фронті. Про те, як допомогти їм адаптуватися до змін та підтримати – йшлося на другій зустрічі.

“Російські окупанти позбавили наших дітей спокою, нормального сну та можливості бути поруч зі своїми батьками, які пішли боронити державу. Натомість наповнили їхнє дитинство постійним стресом, страхом за своє життя та життя своїх рідних, хвилюванням за батьків, які зараз на війні. З дітьми необхідно говорити про це, допомагати їм пройти через такі страшні випробування” , – наголошує спікерка курсу “Стійкість” Яна Кобець.

За словами Вадима Столара, у проєкті “Стійкість” вже не вперше перетнулися два основні напрями діяльності Фонду: допомога військовим та підтримка цивільних.

“Від початку повномасштабного вторгнення наш Фонд активно допомагає військовим. Передаємо все, що необхідно на фронті – від екіпірування та наплічників до дронів, автівок і засобів боротьби з ворожими безпілотниками. Пам'ятаємо і про родини захисників. Для них другий рік поспіль ми з командою реалізуємо масштабний проєкт “Відновись”. А на підтримку тих, хто чекає на повернення близьких з фронту, спрямований наш новий курс “Стійкість” , – розповідає Вадим Столар.

Якщо ви прагнете долучитися до зустрічей у межах курсу – слідкуйте за оголошеннями в соцмережах Фонду:

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https://www.instagram.com/stolar.fund/

https://t.me/vadymstolarbf