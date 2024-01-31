В Кабмине рассказали, когда могут начать ремонт мосты в Киеве

Мосты Метро и Патона в Киеве необходимо немедленно ремонтировать. Работы могут начаться, как только запустят полноценное движение по Подольскому мосту. Об этом сказал чиновник в Кабинете министров на условиях анонимности, сообщает Лига.Бизнес.

В 2023 году Министерство инфраструктуры достроило съезды Дарницкого моста на левом берегу, а местные власти построили один из левобережных съездов Подольского моста и строят второй.

"Киев, то, что мы сейчас видим, активно достраивает Подольско-Воскресенский мост. Я думаю, как только они запустят по нему нормальное движение, то начнут закрывать мосты на капитальный ремонт" , — сказал он.

Собеседник считает, что транспортного коллапса из-за закрытия мостов в Киеве не будет, потому что Подольский мост сможет взять на себя часть трафика.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов тоже думает, что коллапса на дорогах не будет – по крайней мере, когда люди немного привыкнут к перекрытию мостов.

"Если все же придется закрывать мосты, то сначала будет шок. Многим людям придется перестраивать свои транспортные корреспонденции, и они вряд ли это сделают быстро. Будут огромные пробки, все будут опаздывать, в том числе экстренный транспорт. С течением неделей и месяцев ситуация улучшится, потому что каждый день люди будут пытаться подстроиться под ситуацию. И она непременно сбалансируется, транспортного коллапса не будет" , – считает Беспалов.

В то же время средняя продолжительность поездки увеличится с условных 60 минут до полутора часов. Ситуация усугубит транспортную доступность для жителей левого берега.

Один из вариантов – закрыть мосты для частного транспорта, а пустить большее количество общественного и разрешить курсировать экстренному транспорту, предлагает эксперт.