У Кабміні розповіли, коли можуть розпочати ремонт мости у Києві

Мости Метро та Патона в Києві потрібно негайно ремонтувати. Роботи можуть розпочатися, щойно запустять повноцінний рух Подільським мостом. Про це розказав високопосадовець у Кабінеті міністрів на умовах анонімності, повідомляє ЛігаБізнес.

У 2023 році Міністерство інфраструктури добудувало з’їзди Дарницького мосту на лівому березі, а місцева влада побудувала один із лівобережних з'їздів Подільського мосту і будує другий.

"Київ, те, що ми зараз бачимо, активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, то почнуть закривати мости на капітальний ремонт" , – сказав він.

Співрозмовник вважає, що транспортного колапсу через закриття мостів у Києві не буде, бо Подільський міст зможе взяти на себе частину трафіку.

Транспортний експерт Дмитро Беспалов також думає, що колапсу на дорогах не буде – принаймні, коли люди трохи звикнуть до перекриття мостів.

"Якщо все ж таки доведеться закривати мости, то спочатку буде шок. Багатьом людям доведеться перебудовувати свої транспортні кореспонденції, і вони навряд чи це зроблять швидко. Будуть величезні затори, всі будуть запізнюватися, в тому числі екстрений транспорт. З плином тижнів та місяців ситуація покращиться, тому що кожного дня люди намагатимуться підлаштуватися під ситуацію. І вона неодмінно збалансується, транспортного колапсу не буде" , – вважає Беспалов.

Водночас середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до півтори години. Ситуація погіршить транспортну доступність для мешканців лівого берега.

Один із варіантів – закрити мости для приватного транспорту, а пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, пропонує експерт.