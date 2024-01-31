Украина вернула из плена 207 украинцев – Зеленский

Из российского плена вернулось 207 украинских военных и гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим" , – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он отметил, что это "очередная классная работа команды Украины", вспомнив руководителя ГУР Буданова, главу ОП Ермака, главу СБУ Малыша и министра МВД Клименко.