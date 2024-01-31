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Украина вернула из плена 207 украинцев – Зеленский

Украина вернула из плена 207 украинцев – Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российского плена вернулось 207 украинских военных и гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он отметил, что это "очередная классная работа команды Украины", вспомнив руководителя ГУР Буданова, главу ОП Ермака, главу СБУ Малыша и министра МВД Клименко.

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